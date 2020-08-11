В РФ впервые с 23 апреля выявили менее 5 000 случаев заражения коронавирусом в сутки
11:00 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 4 945, общее количество инфицированных достигло 897 599. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, в РФ впервые с 23 апреля за день выявили менее 5 000 случаев заражения, суточный рост десятый день не превышает 0,6%.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 6 494. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших достигло 703 175.
Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 130 против 70 днем ранее, всего умер 15 131 пациент. Согласно данным, доля умерших составляет 1,69% от общего числа заразившихся коронавирусом.
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