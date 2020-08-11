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Си Цзиньпин призвал граждан КНР проявлять сдержанность в вопросе потребления пищи

11:05 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сограждан проявлять сдержанность в вопросе потребления и расточительства пищи. Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа.

"Несмотря на то, что год за годом мы собираем [крупные] урожаи зерна, по-прежнему необходимо с сознательностью относиться к продовольственной безопасности", - отметил китайский лидер, назвав привычку к расточительству в пище "печальной и шокирующей".

Параллельно с этим глава Китая подчеркнул необходимость усиления законодательной базы и надзора, принятия эффективных мер, а также создания долгосрочного механизма для эффективной борьбы с растратой продовольствия. "Необходимо укрепить разъяснительную деятельность и [меры] по просвещению [граждан], а также взрастить привычку экономить и сделать так, чтобы общество считало расточительство постыдным и гордилось бережливостью", - пояснил председатель КНР.

Согласно агентству, Си Цзиньпин неоднократно призывал население к экономности в потреблении пищи, а также резко выступал против растраты продуктов питания.

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