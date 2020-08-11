Глава МИД Литвы заявил, что Тихановская была задержана в Белоруссии примерно на семь часов
11:20 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участница состоявшихся 9 августа в Белоруссии президентских выборов Светлана Тихановская прибыла в Литву после того, как была задержана на семь часов на территории Белоруссии. Об этом заявил во вторник глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
"Главное, что она находится в безопасности, так как до этого была в Белоруссии задержана и в задержании пробыла около семи часов", - сказал он в эфире национального радио Эл-эр-тэ. Министр пока не уточнил, каким путем и на какое время Тихановская прибыла в Вильнюс и что она планирует делать.
Ранее Тихановская заявляла, что не видит оснований для своего ареста и Белоруссию покидать не намерена.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Сама Тихановская заявила, что не признает эти результаты, считает себя избранным главой государства и подала жалобу в Центризбирком.
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.
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