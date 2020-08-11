Telegram запустил в Белоруссии "антицензурные инструменты"

11:32 Источник: РБК

Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии на фоне протестов, начавшихся в республике после завершения президентских выборов. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в Twitter.

«Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильная, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается», — написал Дуров.