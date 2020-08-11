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НОВОСТИ

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, сообщил Путин

12:00 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал президент.

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