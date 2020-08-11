Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
12:05 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Летно-тактические учения под руководством командующего дальней авиацией генерал- лейтенанта Сергея Кобылаша стартовали в Саратовской области. В них примут участие бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В ходе мероприятия будут отработаны задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению", - отметили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 13:00 11.08.2020
- Ни одного случая заражения во время проведения ЕГЭ не зафиксировано - Попова
- 12:32 11.08.2020
- Путин сообщил, что его дочь прошла вакцинацию от коронавируса
- 12:20 11.08.2020
- Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
- 12:00 11.08.2020
- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, сообщил Путин
- 11:32 11.08.2020
- Telegram запустил в Белоруссии "антицензурные инструменты"
- 11:20 11.08.2020
- Глава МИД Литвы заявил, что Тихановская была задержана в Белоруссии примерно на семь часов
- 11:05 11.08.2020
- Си Цзиньпин призвал граждан КНР проявлять сдержанность в вопросе потребления пищи
- 11:00 11.08.2020
- В РФ впервые с 23 апреля выявили менее 5 000 случаев заражения коронавирусом в сутки
- 10:50 11.08.2020
- РУСАЛ объявил международный конкурс на разработку концепции развития Центрального парка Красноярска
- 10:32 11.08.2020
- ОМОН в Минске передвигается на машинах скорой помощи - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать