Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.

"Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни [избирательный] штаб, ни Сергей (Тихановский, супруг - прим. ТАСС) никоим образом на него просто не могли повлиять", - заявила Тихановская.