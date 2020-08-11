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Путин сообщил, что его дочь прошла вакцинацию от коронавируса

12:32 11.08.2020 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса.

"Я знаю, что эта вакцина (первая вакцина от коронавируса в мире - ИФ), как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он рассказал, что после первого укола у ее дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие", - сказал президент РФ.

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