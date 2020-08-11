Путин сообщил, что его дочь прошла вакцинацию от коронавируса
12:32 11.08.2020 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса.
"Я знаю, что эта вакцина (первая вакцина от коронавируса в мире - ИФ), как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он рассказал, что после первого укола у ее дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие", - сказал президент РФ.
НОВОСТИ
- 13:00 11.08.2020
- Ни одного случая заражения во время проведения ЕГЭ не зафиксировано - Попова
- 12:20 11.08.2020
- Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
- 12:05 11.08.2020
- Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
- 12:00 11.08.2020
- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, сообщил Путин
- 11:32 11.08.2020
- Telegram запустил в Белоруссии "антицензурные инструменты"
- 11:20 11.08.2020
- Глава МИД Литвы заявил, что Тихановская была задержана в Белоруссии примерно на семь часов
- 11:05 11.08.2020
- Си Цзиньпин призвал граждан КНР проявлять сдержанность в вопросе потребления пищи
- 11:00 11.08.2020
- В РФ впервые с 23 апреля выявили менее 5 000 случаев заражения коронавирусом в сутки
- 10:50 11.08.2020
- РУСАЛ объявил международный конкурс на разработку концепции развития Центрального парка Красноярска
- 10:32 11.08.2020
- ОМОН в Минске передвигается на машинах скорой помощи - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать