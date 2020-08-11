Ни одного случая заражения во время проведения ЕГЭ не зафиксировано - Попова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти миллион человек участвовали в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ни одного случая заражения не было зафиксировано, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В его проведении участвовало почти 1 млн человек. <...> Не то, что групповых заболеваний, но даже единичных случаев инфицирования в период проведения этого мероприятия зафиксировано не было", - сообщила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства во вторник.