Ни одного случая заражения во время проведения ЕГЭ не зафиксировано - Попова
13:00 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти миллион человек участвовали в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ни одного случая заражения не было зафиксировано, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В его проведении участвовало почти 1 млн человек. <...> Не то, что групповых заболеваний, но даже единичных случаев инфицирования в период проведения этого мероприятия зафиксировано не было", - сообщила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства во вторник.
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