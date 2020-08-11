Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после прививки - Минздрав РФ
13:05 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иммунитет к новому коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава.
"Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет", - говорится в сообщении.
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