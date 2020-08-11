Правительство будет утверждать правила использования русского языка как государственного

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Соответствующий документ во вторник опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, устанавливается, что "правительство РФ на основании рекомендаций правительственной комиссии по русскому языку утверждает список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, а также правила русской орфографии и пунктуации". Помимо этого кабмин будет утверждать требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского языка и утверждать концепцию государственной языковой политики РФ.

Другим своим постановлением Мишустин образовал правительственную комиссию по русскому языку и утвердил положение о ней.