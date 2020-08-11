Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космические силы США в случае защиты национальных интересов могут прибегать не только к оборонительным, но и к наступательным действиям. Об этом говорится в обнародованной в понедельник доктрине нового вида американских вооруженных сил.

В 64-страничном тексте, который стал первым основополагающим документом Космических сил США, отмечается, что "обоснованные наступательные операции направлены на достижение относительного преимущества над противником за счет нейтрализации его возможностей по действию в космическом пространстве с целью добиться превосходства в космосе".

"Наступательные операции не ограничиваются действиями в отношении средств противокосмической обороны противника, они могут осуществляться в отношении полного спектра оборонных возможностей противника, в том числе в отношении наземных целей и целей в киберпространстве", - подчеркивается в доктрине под названием Spacepower ("Космическая мощь").