Ветеран "Альфы" считает, что применяемые силовиками в Белоруссии меры соответствуют масштабам столкновений

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ветеран «Альфы» одобрил действия силовиков на протестах в Минске. По данным СМИ, во время акций сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты, водомёты и слезоточивый газ.

Одному из протестующих оторвало часть стопы.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью «Говорит Москва» заявил, что эти меры соответствуют масштабам столкновений.

«Я бы сказал, что Лукашенко не хочет терять власть, и я считаю, что это его право. Если за него проголосовали 80% населения, он является законно избранным президентом. Он действует жёстко, но совершенно законным путём. Если силовики являются защитниками государственной власти и подчиняются президенту, то они применяют на сегодняшний момент жёсткие меры, да, но в то же время надо отметить, что митингующие, оппозиционеры тоже действуют не совсем законно. Лукашенко говорит: пожалуйста, проводите акции, но мирные. Если это переходит границы, то я считаю, что жёсткое принятие таких решений именно сейчас оправданно».

По словам Гончарова, светошумовая граната применяется силовиками только в крайних случаях и для жизни она не опасна.

«Никакая светошумовая граната никогда стопу оторвать у человека не может. Шок может быть. Если этот мятежник имел при себе коктейль Молотова, не мог им пользоваться и получил эту травму — это один вопрос, но говорить о том, что это оттого, что взорвалась светошумовая граната, — это совершенно неправильно, это просто очередной провокационный вброс и не более. Это [светошумовая граната - прим. ГМ] применяется в крайних случаях, когда толпа становится неуправляемой, и это грозит потерей управляемости, жизни и здоровья даже самих правоохранителей — это световая, звуковая граната, которая действует так, что вещество, которое немного ослепляет, давит на барабанные перепонки. Говорить о том, что от этого будут какие-то серьёзные физические травмы или, по крайней мере, вообще травмы физические, — это исключено».

Сегодня МВД страны сообщило об одном погибшем в ходе протестов.