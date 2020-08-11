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НОВОСТИ

С 1 сентября во всех вузах регулярно будет проводиться измерение температуры

14:32 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Измерение температуры и дезинфекция воздуха будут регулярно проводиться в вузах с 1 сентября. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Во всех вузах регулярно будет проводиться измерение температуры, а в помещениях - дезинфекция воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работникам вузов из группы риска будет предоставлена возможность работать дистанционно", - сказал Фальков.

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