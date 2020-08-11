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Явка на досрочном голосовании в Белоруссии была завышена вдвое - "Честные люди"

15:00 11.08.2020 Источник: Интерфакс

Общественная кампания по наблюдению за выборами "Честные люди" заявляет, что за все дни досрочного голосования на выборах президента Белоруссии официальная явка была завышена в два раза.

"У нас есть доказательства, что досрочное голосование было использовано для грубой фальсификации", - говорится в заявлении кампании.

Так, по их информации, наблюдатели от "Честных людей" на 258 участках с наблюдением полные 7 часов за все 5 дней зафиксировали явку 77 004 человек. На этих же участках, по данным протоколов, явка превысила данные наблюдателей на 66,59% и составила 128 281 человек.

"Даже по предварительной оценке можно сделать вывод, что официально заявленное значение досрочной явки (41,7%) грубо завышено в 2 и более раз. Этот тезис подтвердил независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин, который помогал нам с анализом данных", - подчеркнули в кампании.

По мнению наблюдателей, абсолютное завышение числа досрочно проголосовавших можно оценить в 24%, или 1,2 млн голосов из 6,8 млн избирателей.

"С учетом того, что итоговая официальная явка составила 84,05%, почти четверть голосов с высокой вероятностью были сфальсифицированы уже на момент досрочного голосования", - подчеркнули там.

Кроме того, продолжили в кампании, независимые наблюдатели зафиксировали 5026 нарушений на 1 381 участке в период с 4 по 8 августа. В основном, это недопуски на участок и завышение явки в протоколах УИК.

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