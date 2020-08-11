Явка на досрочном голосовании в Белоруссии была завышена вдвое - "Честные люди"
15:00 11.08.2020 Источник: Интерфакс
Общественная кампания по наблюдению за выборами "Честные люди" заявляет, что за все дни досрочного голосования на выборах президента Белоруссии официальная явка была завышена в два раза.
"У нас есть доказательства, что досрочное голосование было использовано для грубой фальсификации", - говорится в заявлении кампании.
Так, по их информации, наблюдатели от "Честных людей" на 258 участках с наблюдением полные 7 часов за все 5 дней зафиксировали явку 77 004 человек. На этих же участках, по данным протоколов, явка превысила данные наблюдателей на 66,59% и составила 128 281 человек.
"Даже по предварительной оценке можно сделать вывод, что официально заявленное значение досрочной явки (41,7%) грубо завышено в 2 и более раз. Этот тезис подтвердил независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин, который помогал нам с анализом данных", - подчеркнули в кампании.
По мнению наблюдателей, абсолютное завышение числа досрочно проголосовавших можно оценить в 24%, или 1,2 млн голосов из 6,8 млн избирателей.
"С учетом того, что итоговая официальная явка составила 84,05%, почти четверть голосов с высокой вероятностью были сфальсифицированы уже на момент досрочного голосования", - подчеркнули там.
Кроме того, продолжили в кампании, независимые наблюдатели зафиксировали 5026 нарушений на 1 381 участке в период с 4 по 8 августа. В основном, это недопуски на участок и завышение явки в протоколах УИК.
НОВОСТИ
- 15:32 11.08.2020
- В штабе Тихановской заявили, что ее отъезд из Белоруссии стал для них неожиданным
- 15:20 11.08.2020
- Собянин поддержал проект мультимедийного парка "Союзмультфильма" на ВДНХ
- 15:12 11.08.2020
- Глава компании Apple Тим Кук стал миллиардером
- 14:46 11.08.2020
- МКБ в партнерстве с группой "Самолет" предложил ипотечную ставку в 0,01%
- 14:32 11.08.2020
- С 1 сентября во всех вузах регулярно будет проводиться измерение температуры
- 14:12 11.08.2020
- США усилили мощность авиабазы в Эстонии
- 14:00 11.08.2020
- Ветеран "Альфы" считает, что применяемые силовиками в Белоруссии меры соответствуют масштабам столкновений
- 13:32 11.08.2020
- Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
- 13:20 11.08.2020
- Правительство будет утверждать правила использования русского языка как государственного
- 13:05 11.08.2020
- Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после прививки - Минздрав РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать