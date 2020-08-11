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Глава компании Apple Тим Кук стал миллиардером

15:12 11.08.2020 Источник: Газета.Ru

Глава американской компании Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Кук присоединился к одному из самых элитных клубов руководителей, которые не основывали компании: его собственный капитал превысил $1 млрд», — указано в сообщении.

При этом агентство не приводит точную сумму, которой в настоящее время обладает бизнесмен.

По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние превысило $1 млрд после роста стоимости акций Apple почти на 5%. Отмечается, что сейчас рыночная стоимость компании равна $2 трлн.

Как уточняет агентство, Кук обладает 848 тыс. акций Apple (0,02% от общего числа бумаг) стоимостью около $375 млн. Известно, что акции компании с января 2020 года выросли в цене в 1,5 раза и по итогам торгов 7 августа их стоимость достигла $444,45 за акцию.  Газета.Ru

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