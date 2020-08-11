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В штабе Тихановской заявили, что ее отъезд из Белоруссии стал для них неожиданным

15:32 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отъезд кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской из страны стал неожиданностью для ее предвыборного штаба. Об этом сообщила на пресс-конференции во вторник Ольга Ковалькова - доверенное лицо Тихановской.

"Тихановская до визита в ЦИК уезжать из Белоруссии не собиралась и могла принять это решение под давлением, - заявила Ковалькова. - Для нас это решение стало сюрпризом, до визита в ЦИК она принимать такое решение не собиралась".

"Возможно, ее вынудили сделать это", - повторила Ковалькова. По ее словам, в течение дня в штабе пройдет совещание, на котором соратники Тихановской обсудят дальнейшие действия.

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