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Работающие с пациентами с коронавирусом врачи смогут досрочно выйти на пенсию

16:00 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, дающее право на досрочный выход на пенсию врачам, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Установить, что периоды работы медицинских работников, оказывающих в медицинских организациях и их структурных подразделениях медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, засчитывается в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 федерального закона "О страховых пенсиях", - говорится в документе.

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