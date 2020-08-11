Работающие с пациентами с коронавирусом врачи смогут досрочно выйти на пенсию
16:00 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, дающее право на досрочный выход на пенсию врачам, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"Установить, что периоды работы медицинских работников, оказывающих в медицинских организациях и их структурных подразделениях медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, засчитывается в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 федерального закона "О страховых пенсиях", - говорится в документе.
Новости
- 17:32 11.08.2020
- Россотрудничество намерено сменить название
- 17:12 11.08.2020
- МВД Белоруссии отчиталось еще о 2 тысячах задержанных
- 17:00 11.08.2020
- Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области
- 16:32 11.08.2020
- Ситуация в Белоруссии может повлиять на российскую экономику - эксперт
- 16:12 11.08.2020
- Актеру Ефремову поставлен диагноз "инсульт", он находится в реанимации
- 15:32 11.08.2020
- В штабе Тихановской заявили, что ее отъезд из Белоруссии стал для них неожиданным
- 15:20 11.08.2020
- Собянин поддержал проект мультимедийного парка "Союзмультфильма" на ВДНХ
- 15:12 11.08.2020
- Глава компании Apple Тим Кук стал миллиардером
- 15:00 11.08.2020
- Явка на досрочном голосовании в Белоруссии была завышена вдвое - "Честные люди"
- 14:46 11.08.2020
- МКБ в партнерстве с группой "Самолет" предложил ипотечную ставку в 0,01%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать