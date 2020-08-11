Актеру Ефремову поставлен диагноз "инсульт", он находится в реанимации
16:12 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врачи поставили актеру Михаилу Ефремову, госпитализированному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт", сейчас он находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.
"Предварительный диагноз Ефремова М. О. - "инсульт". Находится в реанимации. Состояние тяжелое", - сказал источник. Другой источник агентства сообщил, что Ефремова доставили уже без сознания.
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