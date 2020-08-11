Ситуация в Белоруссии может повлиять на российскую экономику - эксперт
16:32 11.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Эксперт предсказал экономические проблемы у РФ из-за стачек в Белоруссии. По данным белорусских СМИ, сегодня в стране объявили общенациональную рабочую забастовку.
Люди не признают результаты выборов президента и требуют проведения нового голосования. По данным белорусского ЦИКа, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.
Экономист Алексей Скопин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что из-за беспорядков Российская Федерация может получить от республики не все поставки.
«Россия недополучит. Сейчас белорусы, если они бастуют — они будут переориентироваться из-за ситуации с выборами президента. Они свою экономику будут делать более изолированной. Белорусы будут зацикливаться на себе, на внутренних потребностях страны.
Беларусь — это всё-таки аграрная и индустриальная страна плюс та индустрия, которая осталась после советского времени. Всё больше сейчас белорусы зарабатывают просто на логистике, на обслуживании транзита между Россией и Европой. Поскольку это транзит в условиях санкций сокращался, они переориентировались на внутренний рынок в достаточно большой степени. А для внутреннего рынка сейчас самое главное — это уборка, переработка и подготовка к зиме».
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