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Ситуация в Белоруссии может повлиять на российскую экономику - эксперт

16:32 11.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эксперт предсказал экономические проблемы у РФ из-за стачек в Белоруссии. По данным белорусских СМИ, сегодня в стране объявили общенациональную рабочую забастовку.

Люди не признают результаты выборов президента и требуют проведения нового голосования. По данным белорусского ЦИКа, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

Экономист Алексей Скопин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что из-за беспорядков Российская Федерация может получить от республики не все поставки.

«Россия недополучит. Сейчас белорусы, если они бастуют — они будут переориентироваться из-за ситуации с выборами президента. Они свою экономику будут делать более изолированной. Белорусы будут зацикливаться на себе, на внутренних потребностях страны.

Беларусь — это всё-таки аграрная и индустриальная страна плюс та индустрия, которая осталась после советского времени. Всё больше сейчас белорусы зарабатывают просто на логистике, на обслуживании транзита между Россией и Европой. Поскольку это транзит в условиях санкций сокращался, они переориентировались на внутренний рынок в достаточно большой степени. А для внутреннего рынка сейчас самое главное — это уборка, переработка и подготовка к зиме».

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