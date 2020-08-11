Россотрудничество намерено сменить название

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россотрудничество изменит название. Руководитель ведомства Евгений Примаков заявил, что его трудно произнести иностранцам.

«Нужно провести работу по, извините за птичье слово, ребрендингу. И, безусловно, эта работа будет проведена», — сказал Примаков в ходе онлайн-конференции. Он отметил, что если Россотрудничество хочет быть символом добродушия, дружбы и открытости, агентство должно быть более дружелюбным хотя бы в названии. Он также сказал, что российские центры науки и культуры должны функционировать по примеру русских клубов, доступных для людей, которые хотят общения с Россией всегда. Говорит Москва