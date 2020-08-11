Россотрудничество намерено сменить название
17:32 11.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россотрудничество изменит название. Руководитель ведомства Евгений Примаков заявил, что его трудно произнести иностранцам.
«Нужно провести работу по, извините за птичье слово, ребрендингу. И, безусловно, эта работа будет проведена», — сказал Примаков в ходе онлайн-конференции. Он отметил, что если Россотрудничество хочет быть символом добродушия, дружбы и открытости, агентство должно быть более дружелюбным хотя бы в названии. Он также сказал, что российские центры науки и культуры должны функционировать по примеру русских клубов, доступных для людей, которые хотят общения с Россией всегда. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 19:00 11.08.2020
- Россотрудничество и Волгоградская область готовятся к партнерству
- 18:40 11.08.2020
- Литва готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам - МВД
- 18:00 11.08.2020
- К высылке российских дипломатов из Словакии могут быть причастны США - Лавров
- 17:50 11.08.2020
- По поручению губернатора Подмосковья пострадавшим от подтопления в Рузе передана бытовая техника
- 17:12 11.08.2020
- МВД Белоруссии отчиталось еще о 2 тысячах задержанных
- 17:00 11.08.2020
- Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области
- 16:32 11.08.2020
- Ситуация в Белоруссии может повлиять на российскую экономику - эксперт
- 16:12 11.08.2020
- Актеру Ефремову поставлен диагноз "инсульт", он находится в реанимации
- 16:00 11.08.2020
- Работающие с пациентами с коронавирусом врачи смогут досрочно выйти на пенсию
- 15:32 11.08.2020
- В штабе Тихановской заявили, что ее отъезд из Белоруссии стал для них неожиданным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать