По поручению губернатора Подмосковья пострадавшим от подтопления в Рузе передана бытовая техника

17:50

Фото Дениса Трудникова



По поручению губернатора Московской областисемьям, чьи дома пострадали из-за стихии в Рузском городском округе, переданы бытовая техника и велосипеды.

"Андрей Юрьевич Воробьев решил помочь детишкам - для них приобретены рюкзаки со школьными принадлежностями, новые велосипеды, - сказал глава муниципалитета Николай Пархоменко. – Семьи, которые наиболее пострадали, получат ещё и новую бытовую технику, сегодня им переданы сертификаты. Техника хранится у нас, пока восстанавливается утраченное жилье, и в любой момент они могут ее получить - доставим, подключим. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать каждого человека, попавшего в беду".

В июле в результате разлива реки Городянка пострадали 24 дома, в которых проживают более 80 человек, в том числе около 20 детей. Часть жилищ осталась без электричества, были повреждены придомовые участки, транспортные средства.

"У нас два мальчика, нам подарили два велосипеда, а также холодильник, микроволновку, телевизор, стиральную машину. После потопа у нас ничего не осталось. Вся бытовая техника сейчас в ремонте, на диагностике, - сказала Мария Кондрашина. – Мы снимаем квартиру, администрация округа выделяет нам на это деньги. Мы получили от губернатора 2 млн руб., а также - муниципальную единовременную помощь".

По поручению Андрея Воробьёва жителям 8 домов, не подлежащих восстановлению, предоставлена компенсация до 2 млн руб. На частично поврежденные дома выделено по 300 тыс. руб. Также выплачена дополнительная экстренная помощь в размере 30-50 тыс. руб. на каждого члена семьи.

"Спасибо за бытовую технику и велосипеды – это приятный сюрприз. Но больше все радует то, что нам оказывают помощь и скоро у нас будет новый дом. Сейчас разберем участок и начнем строить. Надеюсь, что уже в этом году завершим строительство, новые технологии позволяют это сделать", - сказал пострадавший от подтопления местный житель Илья Шорин.