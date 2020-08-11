Оздоровлением Дона займутся полтора десятка регионов России
19:10 11.08.2020 Источник: НГ-Online
Волгоградские экологи поддержали идею координации работы регионов РФ по оздоровлению реки Дон. Ранее с предложением объединить усилия всех субъектов Федерации, по территории которых протекает Дон, выступил волгоградский губернатор Андрей Бочаров. «Поскольку река Дон и ее притоки протекают по территории 15 субъектов нашей страны, губернатор выступил с инициативой объединения усилий регионов Донского бассейна по оздоровлению и развитию Дона. Решить эти проблемы можно только путем разработки комплексной федеральной государственной программы», - считает руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева.
По словам Ирины Соловьевой, «проблемы реки Дон накапливались годами, и поэтому решить их можно лишь сообща»: «В Волгоградской области уже накоплен успешный опыт осуществления крупных экологических проектов, многие из которых имеют межрегиональное и федеральное значение. Так, на территории нашей области при поддержке федерального центра реализуются масштабные мероприятия по оздоровлению реки Волги и Волго-Ахтубинской поймы. Предложения Волгоградского региона по данному вопросу были включены в нацпроект «Экология». Аналогичный подход необходим и в ситуации с экологической реабилитацией реки Дон».
«Создание комплексной федеральной программы по оздоровлению водных объектов Донского бассейна поможет значительно улучшить водохозяйственную обстановку на реке Дон, а значит и состояние окружающей среды, - уверена Ирина Соловьева. - Самое главное, что она будет способствовать созданию благоприятных экологических условий для проживания большого количества людей. И, конечно, все эти решения принимаются в интересах не только нынешних, но будущих поколений».
Андрей Серенко
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