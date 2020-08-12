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НОВОСТИ

Российской вакциной от коронавируса заинтересовались в Бразилии

08:00 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северо-восточный бразильский штат Баия заинтересовался возможностью проведения испытаний и производства российской вакцины от нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении посольства РФ в Бразилии.

"30 июля посол России провел сеанс видеосвязи с губернатором штата Баия Руем Костой и главой управления здравоохранения штата Фабиу Вилас-Боасом. Стороны обсудили возможность создания партнерства между научно- исследовательскими учреждениями северо-востока и российскими научными центрами в области испытания и производства вакцины. Рассматривается возможность присоединения к переговорам других регионов", - указывается в тексте.

Кроме того, как отмечает диппредставительство, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поддерживает прямые контакты с другими научно-исследовательскими учреждениями и производственными предприятиями Бразилии в целях установления партнерских отношений и распространения тестов и медикаментов, а также создания и производства вакцины против коронавируса. "Надеемся, что в ближайшее время нам удастся увидеть конкретные плоды этого сотрудничества. Посольство России в Бразилии в свою очередь обязуется приложить все усилия для того, чтобы облегчить эту задачу", - подытожили в дипмиссии.

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