Первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса началась в Сингапуре
08:10 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сингапурские ученые приступили к первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с коллегами из американской фармацевтической компании Arcturus Therapeutics ("Арктурус тэрапэтикс"). Об этом пишет в среду газета "Стрейтс таймс".
В эксперименте участвуют около 100 человек в возрасте от 21 до 55 лет, которым будет сделана одна инъекция. Как отмечают специалисты из местного кластера медучреждений SingHealth ("Сингхэлс"), на первой фазе предстоит оценить потенциальную токсичность препарата, а также каким образом он будет выводиться из организма. Как ожидается, этот этап продлится до конца октября. По словам ученых, третья и заключительная стадия исследований вакцины Lunar-Cov19 может пройти в конце года.
Разработка сингапурских и американских специалистов отличается от традиционных препаратов тем, что содержит только фрагменты генетического материала вируса, а не весь вирус. Попадая в организм человека, эти элементы заставляют клетку производить защитный белок против коронавируса.
Между тем в конце прошлого месяца директор департамента медицинских услуг Минздрава Кэннет Мак отметил, что вакцина для массового использования может быть доступна в Сингапуре только к концу 2021 года.
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