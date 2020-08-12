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На сумму 450 млн рублей оштрафовали москвские кафе и магазины за ﻿нарушение противоэпидемических норм

08:20 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы выписали заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг более 8 тыс. предписаний на общую сумму 450 млн рублей за несоблюдение мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"С 12 мая по 11 августа проведена проверка более 45 тыс. предприятий общественного питания, торговли и услуг. За период действия ограничительных мер составлено более 8 тыс. административных материалов на сумму 450 млн рублей в отношении предприятий розничной торговли и общепита", - сказали в пресс-службе.

Самыми частыми нарушениями стало то, что в заведениях не обеспечивали социальную дистанцию, у посетителей и сотрудников отсутствовали маски и перчатки, а также работа некоторых организаций вопреки ограничениям (большинство непродовольственных магазинов в столице были закрыты по 31 мая включительно, а рестораны и кафе заработали в полном объеме только 23 июня).

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