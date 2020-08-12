В спальных районах Минска силовики жестко пресекают акции протеста
07:50 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии во вторник переместились из центра Минска в спальные районы города. Практически весь центр белорусской столицы вечером был блокирован силами ОМОН, внутренних войск и других силовых структур, практически лишив протестующих возможности повторить сценарий двух предыдущих дней.
Как передают корр. ТАСС, сотни людей вышли на митинги в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо- востоке и в Серебрянке на юге. Практически сразу туда были переброшены усиленные наряды милиции, которые для разгона людей пустили в ходе практически весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. В некоторых местах протестующие пытались возводить баррикады, но эти попытки быстро пресекались силами правопорядка.
По свидетельству очевидцев, действия силовиков во вторник носят заметно более решительный и жесткий характер по сравнению с тем, что можно было наблюдать еще накануне. Под силовые действия попадают многие из тех, кто просто оказался на улице. Силовики обыскивают дворы и подъезды домов, останавливают проезжающие мимо машины и задерживают тех из пассажиров, у кого на руке заметят белый браслет, который в эти дни стал символом протеста.
Также жестко силовики обходятся и с представителями прессы. Отмечены случаи применения по отношения к ним силы, несмотря на наличие аккредитации, уничтожения фото- и видео техники.
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