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НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 августа

09:00 12.08.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 августа превысило 20,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 20 223 306 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 200 тысяч. За весь период пандемии скончались 740 276 инфицированных, более 12,5 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,1 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 3,05 миллиона человек), Индия (более 2,26 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (895,6 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (566,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 164 531 человек. В Бразилии число умерших также превысило отметку в 100 тысяч. Высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

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