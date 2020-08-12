В Минске жильцы дома скинули дверь на избивающих участника протеста силовиков

10:00 Источник: Газета.Ru

В Минске жильцы дома скинули на силовиков дверь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в столичном районе Каменная горка.

На опубликованных кадрах видно, как группа мужчин в черной униформе догоняют молодого человека и начинают избивать его. Жильцы дома начинают кричать и требовать силовиков прекратить это.

В какой-то момент из окна выбрасывают дверь, которая падает рядом с группой правоохранителей. По данным СМИ, позднее они также открыли стрельбу по окнам, из которых были слышны крики. Газета.Ru