В Минске жильцы дома скинули дверь на избивающих участника протеста силовиков
10:00 12.08.2020 Источник: Газета.Ru
В Минске жильцы дома скинули на силовиков дверь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в столичном районе Каменная горка.
На опубликованных кадрах видно, как группа мужчин в черной униформе догоняют молодого человека и начинают избивать его. Жильцы дома начинают кричать и требовать силовиков прекратить это.
В какой-то момент из окна выбрасывают дверь, которая падает рядом с группой правоохранителей. По данным СМИ, позднее они также открыли стрельбу по окнам, из которых были слышны крики. Газета.Ru
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