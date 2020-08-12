Главный инфекционист США усомнился в российской вакцине от covid-19

10:32 Источник: Lenta.ru

Главный инфекционист США Энтони Фаучи поделился своими сомнениями по поводу безопасности российской вакцины от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью для журнала National Geographic.

По его словам, США также могли бы представить сразу несколько вариантов своей вакцины уже на этой неделе, но пока полностью не уверены в их действенности и безопасности. Он заявил, что применение препарата, который еще полностью не прошел все необходимые испытания, может не только не возыметь должного эффекта, но и навредить большему числу людей.

Ранее помощница президента США Келлиан Конуэй также раскритиковала российскую вакцину от вируса. Она заявила, что российское средство отстает от американских разработок и прошло слишком мало испытаний. По ее словам, американские стандарты намного жестче.

11 августа стало известно о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Об этом объявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия стала первой страной в мире, разработавшей и зарегистрировавшей подобный препарат.

В гражданский оборот вакцина поступит в январе 2021 года. Ожидается, что она будет называться «Спутник V» и обеспечит иммунитет к коронавирусу на протяжении двух лет. Lenta.Ru