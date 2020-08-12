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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 900 тыс. - оперштаб

11:00 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 102, общее число заразившихся достигло 902 701. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже одиннадцатый день не превышает 0,6%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 7 123, всего выздоровели 710 298. Доля выздоровевших на сегодняшний день составляет 78,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось за сутки на 129 против 130 днем ранее, всего от инфекции умерли 15 260 человек. Доля умерших составляет 1,69% от общего числа заразившихся в РФ.

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