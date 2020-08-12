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Дымом от лесных пожаров затянуло Красноярск

11:05 12.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Красноярск затянуло дымом от лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в городе зарегистрированы серьёзные превышения гигиенических нормативов. В Красноярском центре медицины катастроф отметили, что обращений из-за ухудшения здоровья от жителей не поступало.

Накануне минэкологии края заявило, что из-за появления дымки над городом инспекторы министерства перешли на круглосуточный режим работы.

Лесопожарный центр Красноярского края сообщил о 36 действующих пожарах на площади более 4 тысяч гектаров. В тушении задействован 591 сотрудник МЧС и 48 единиц техники, передаёт РИА Новости.  Говорит Москва

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