Вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для части медиков - Мурашко

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции будет добровольной, в том числе для медиков - в тех учреждениях, где до 20% работников уже имеют иммунитет. Об этом в среду на брифинге сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет - таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество, там вакцинация, мы считаем, что не нужна. Поэтому будет предлагаться непосредственно на выбор медицинскому работнику", - сказал Мурашко.