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НОВОСТИ

Сенатор США предложили продлить СНВ-III без включения Китая

11:32 12.08.2020

Американский сенатор Эдвард Марки представил в конгресс проект резолюции, в котором призвал Вашингтон незамедлительно продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией без включения Китая. С документом ознакомился RT.

Как отмечается в проекте Марки, Китай обладает значительно меньшим количеством межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, чем Россия и США.

Кроме того, сенатор указывает, что Пекин неоднократно отклонял предложение США вступить в трёхсторонние переговоры по вопросу соглашения о контроле над вооружением.

Исходя из этого, Марки предлагает не медлить с продлением СНВ-III, а уже после перезаключения договора продолжить вовлекать Китай в диалог.

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