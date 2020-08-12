Сенатор США предложили продлить СНВ-III без включения Китая
11:32 12.08.2020
Американский сенатор Эдвард Марки представил в конгресс проект резолюции, в котором призвал Вашингтон незамедлительно продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией без включения Китая. С документом ознакомился RT.
Как отмечается в проекте Марки, Китай обладает значительно меньшим количеством межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, чем Россия и США.
Кроме того, сенатор указывает, что Пекин неоднократно отклонял предложение США вступить в трёхсторонние переговоры по вопросу соглашения о контроле над вооружением.
Исходя из этого, Марки предлагает не медлить с продлением СНВ-III, а уже после перезаключения договора продолжить вовлекать Китай в диалог.
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