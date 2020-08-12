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Суд в Москве арестовал блогера Пыжа по делу о получении доступа к гостайне

12:00 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мещанским судом Москвы в отношении Пыжа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Блогер Пыж известен своими репортажами с заброшенных объектов. Друзья блогера заявили о его исчезновении 5 августа.

Постановление о заключении Пыжа под стражу вынесено 6 августа. Срок заключения в суде не уточнили, но, согласно закону, он не может превышать двух месяцев. Дело содержит гриф "секретно", поэтому публикация его материалов запрещена. Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет.

В свою очередь член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила ТАСС, что случайно встретила Пыжа в СИЗО "Лефортово". Он рассказал, что под арестом находится уже более недели. "Адвокат по назначению не известил ни маму, ни девушку Пыжа о его аресте, поэтому все это время он провел в безвестности. У него нет передач, нет одежды, нет нормальной еды", - сказала Литвинович, отметив, что задержание Пыжа было жестким, но "его не били".

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