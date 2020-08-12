Первые партии вакцины от коронавируса будут выпущены в течение двух недель - Мурашко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель, в первую очередь они будут направлены медикам. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В течение следующих двух недель будут получены первые упаковки лекарственного препарата вакцины против коронавирусной инфекции, в первую очередь для медиков", - сказал он на брифинге в среду.