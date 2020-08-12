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В РФ рекордно подорожал авиакеросин - СМИ

12:32 12.08.2020 Источник: Эхо Москвы

В России рекордно подорожал авиакеросин. По мнению авиаперевозчиков, это неизбежно приведет к повышению цен на авиабилеты. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в российских аэропортах.

По итогам проведенных авиаперевозчиками тендеров выявлен значительный рост цен на керосин по сравнению с июлем. Так, в аэропорте Кольцово в Екатеринбурге авиатопливо за месяц подорожало более чем на 60%. В аэропортах Краснодара и Красноярска – почти на половину. Как сообщает ассоциация, растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса в период пандемии, а также приведет к подорожанию авиабилетов.

На фоне коронавируса авиакомпании значительно сократили объемы авиаперевозок. На пике сокращение превышало 90% от уровня прошлого года. Несколько авиакомпаний приостанавливали полеты.  Эхо Москвы

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