Генсек НАТО осудил насилие в отношении участников протестных акций в Беларуси
12:07 12.08.2020 Источник: НГ-Online
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил применение насилия в отношении мирного протеста в Беларуси. Об этом сообщил в Twitter исполняющий обязанности директора Информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель.
«НАТО осуждает насилие против мирных протестующих, - процитировал Роберт Пшель Йенса Столтенберга. – Нужно уважать основные права, включая свободу слова и право на мирный протест».
Андрей Серенко
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