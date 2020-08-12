Генсек НАТО осудил насилие в отношении участников протестных акций в Беларуси

12:07 Источник: НГ-Online

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил применение насилия в отношении мирного протеста в Беларуси. Об этом сообщил в Twitter исполняющий обязанности директора Информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель.

«НАТО осуждает насилие против мирных протестующих, - процитировал Роберт Пшель Йенса Столтенберга. – Нужно уважать основные права, включая свободу слова и право на мирный протест».

Андрей Серенко