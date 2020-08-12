Кремлевские лошади получат специальные ботинки для выступлений на "Спасской башне"
13:32 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лошади Кремлевской школы верховой езды выступят на фестивале "Спасская башня" в специальных ботиночках, сшитых в США для защиты копыт животных. Об этом ТАСС сообщили в среду в дирекции фестиваля.
"Основное предназначение ботиночек - защита от чрезмерного стирания рога и лучшего сцепления с поверхностью на сложных грунтах", - сказал представитель организаторов.
По его словам, основной плюс ботиночек в том, что они позволяют работать лошади даже на брусчатке Красной площади без вреда для здоровья ног.
Собеседник агентства рассказал, что обувь шьется американской компанией и подбирается индивидуально по меркам каждой лошади. Ботиночки делаются из пластика синего цвета, внутри них мягкая подкладка.
Всадники Кремлевской школы верховой езды будут выступать каждый вечер на протяжении всего фестиваля совместно с Московским казачьим хором.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 6 сентября на Красной площади в Москве.
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