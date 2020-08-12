0
0
69
НОВОСТИ

Посол Афганистана в РФ отстранен от должности - СМИ

14:32 12.08.2020

Посол Афганистана в России Латиф Баханд отстранен от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный диписточник в Кабуле.

"Да, он отстранен от должности", - сообщил источник.

Ранее афганские СМИ сообщали о том, что посол был якобы уволен по распоряжению президента Ашрафа Гани. ren.tv

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 12.08.2020
В плане поездки Мишустина на Дальний Восток Хабаровского края не оказалось
0
94
14:00 12.08.2020
Тихановская подала в ЦИК Белоруссии жалобу на итоги выборов
0
120
13:32 12.08.2020
Кремлевские лошади получат специальные ботинки для выступлений на "Спасской башне"
0
149
13:20 12.08.2020
В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
0
154
13:05 12.08.2020
В Белоруссии за сутки задержали более 1 тыс. участников несанкционированных акций - МВД
0
166
13:00 12.08.2020
Больше британцев умерли летом от гриппа, чем из-за коронавирусной инфекции - СМИ
0
185
12:34 12.08.2020
Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации
0
242
12:32 12.08.2020
В РФ рекордно подорожал авиакеросин - СМИ
0
248
12:20 12.08.2020
Первые партии вакцины от коронавируса будут выпущены в течение двух недель - Мурашко
0
236
12:07 12.08.2020
Генсек НАТО осудил насилие в отношении участников протестных акций в Беларуси
0
264

Возврат к списку