Посол Афганистана в РФ отстранен от должности - СМИ
14:32 12.08.2020
Посол Афганистана в России Латиф Баханд отстранен от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный диписточник в Кабуле.
"Да, он отстранен от должности", - сообщил источник.
Ранее афганские СМИ сообщали о том, что посол был якобы уволен по распоряжению президента Ашрафа Гани. ren.tv
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