Посол Афганистана в РФ отстранен от должности - СМИ

14:32

Посол Афганистана в России Латиф Баханд отстранен от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный диписточник в Кабуле.

"Да, он отстранен от должности", - сообщил источник.

Ранее афганские СМИ сообщали о том, что посол был якобы уволен по распоряжению президента Ашрафа Гани. ren.tv