В Белоруссии задержан милиционер, ушедший в отставку из-за протестов

15:32

Журналист Алексей Гусев сообщил в своем Facebook о задержании бывшего капитана милиции Егора Емельянова, который ранее ушел в отставку из-за протестов в Белоруссии.

"Как мне только что сообщили мои источники из Новополоцка, "его задержали, он сидит", - написал Гусев.

Он также сообщил, что утром должен был состояться суд, но пока даже его супруга не знает, по какой статье его пытаются обвинить.

Напомним, ранее Емельянов заявил о том, что увольняется в социальной сети Instagram. Емельянов подчеркнул, что давно думал покинуть службу, но ранее у него не было для этого веских причин.

"17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом", - написал в соцсети экс-милиционер. ren.tv