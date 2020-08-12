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Люди выстраиваются в "живые цепи" в белорусских городах

16:00 12.08.2020 Источник: Интерфакс

Белорусы снова начали собираться в "цепочки солидарности" в разных городах республики после того, как прошла женская акция у Комаровского рынке в Минске в среду.

Так, в соцсетях появились видео и фото "живой цепи" возле метро "Пушкинская" в белорусской столице, на том месте, где погиб один из участников акции протеста. Кроме того, очевидцы сообщают о рядах людей в Уручье, у метро "Каменная горка" и возле ЦУМа.

По информации "Нашей Нивы", женщины выстроились в цепочку у здания райисполкома в Лиде. В Гродно акция началась возле автовокзала, а у здания облисполкома участники "живой цепи" встали на колени.

Колонна также выстраивается в Жодино.

Ранее в среду около 250 женщин в белой одежде с цветами вышли к Комаровскому рынку в Минске высказать протест против фальсификации выборов и насилия.

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