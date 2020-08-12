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Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан и конституционный строй

16:32 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости защитить конституционный строй и обеспечить безопасность граждан.

"Как и договаривались мы с вами до выборов, - напомнил глава государства в среду на совещании с членами Совбеза, - что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства".

"Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - приводит слова Лукашенко БелТА.

Основную часть протестующих в Белоруссии составляют люди с криминальным прошлым и безработные, также заявил Лукашенко.

"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по- хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", - цитирует его БелТА.

Лукашенко добавил, что всем неработающим белорусам должна быть предложена работа. "И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", - отметил Лукашенко, поручив правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

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