Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан и конституционный строй
16:32 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости защитить конституционный строй и обеспечить безопасность граждан.
"Как и договаривались мы с вами до выборов, - напомнил глава государства в среду на совещании с членами Совбеза, - что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства".
"Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - приводит слова Лукашенко БелТА.
Основную часть протестующих в Белоруссии составляют люди с криминальным прошлым и безработные, также заявил Лукашенко.
"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по- хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", - цитирует его БелТА.
Лукашенко добавил, что всем неработающим белорусам должна быть предложена работа. "И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", - отметил Лукашенко, поручив правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.
НОВОСТИ
- 17:32 12.08.2020
- Кабмин распределит 22 млрд рублей на горячее питание школьников
- 17:12 12.08.2020
- Медики будут получать доплату за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях
- 17:07 12.08.2020
- Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников Балашихинского роддома за вклад в борьбу с пандемией
- 17:00 12.08.2020
- Предстоятель Белорусской православной церкви намерен обсудить с властями возможность мирного урегулирования ситуации с протестами
- 16:12 12.08.2020
- Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
- 16:00 12.08.2020
- Люди выстраиваются в "живые цепи" в белорусских городах
- 15:54 12.08.2020
- Sberbank Investment Research признали лучшей командой аналитиков по российскому рынку
- 15:32 12.08.2020
- В Белоруссии задержан милиционер, ушедший в отставку из-за протестов
- 15:12 12.08.2020
- Все добровольцы, получившие вакцину "Вектора", чувствуют себя хорошо - Роспотребнадзор
- 15:00 12.08.2020
- В Шотландии сошел с рельсов и загорелся поезд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать