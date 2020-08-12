Предстоятель Белорусской православной церкви намерен обсудить с властями возможность мирного урегулирования ситуации с протестами
17:00 12.08.2020 Источник: Интерфакс
Глава Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Павел сообщил, что встретится с представителями власти, чтобы обсудить вопросы мирного урегулирования ситуации, возникшей после выборов президента страны.
"Я буду встречаться с представителями (власти - ИФ)", - сказал предстоятель БПЦ на пресс-конференции в среду в Минске, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Церковь участвовать в разрешении сложившейся ситуации.
"Но решение этой проблемы - задача светской власти", - подчеркнул митрополит Павел.
Он также призвал и протестующих, и силовые органы к диалогу. "Я обращаюсь и к защитникам нашего отечества, чтобы они соизмеряли свою силу и свою ответственность по отношению к тем, кто ищет путь, но не знает, как стать на этот путь", - сказал предстоятель БПЦ.
Кроме того, он призвал тех, "кто приехал в Беларусь, чтобы покуражиться", возвращаться домой. "Возвращайтесь в свои дома, оставьте белорусскому народу право самому решать, как выбирать свою жизнь, как жить дальше", - призвал митрополит Павел. "Я обращаюсь и к родителям детей, которые вышли на баррикады: подумайте, обратитесь к своим детям. Путь есть - путь мира и согласия", - добавил он.
"Да, есть вопросы. Но их можно и нужно решать. Но не так, чтобы пролилась кровь", - сказал предстоятель БПЦ.
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