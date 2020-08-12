Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников Балашихинского роддома за вклад в борьбу с пандемией

17:07

Фото Константина Семенца



Балашихинский роддом вернулся к профильной деятельности после работы с пациентами, больными COVID. Губернатор Московской областипоблагодарил персонал медучреждения, которое с апреля функционировало одновременно как инфекционное отделение и родовспомогательное учреждение для женщин с подтвержденным COVID-19. Сейчас там проведены санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

"Спасибо врачам, медсестрам, медбратьям, вспомогательному персоналу, которые работали в это сложное время. Открывая роддом, мы не могли предположить, что придет момент, когда нужно будет полностью изменить профиль и заниматься спасением жизней людей, - сказал губернатор. - Ситуация была очень непростая, вы долгое время находились на передовой, не видели своих родных, должны были находиться в изоляции. Вы очень достойно справились, через эти стены прошли порядка 1,5 тыс. человек, которые получили ваше внимание, заботу и самое главное - своевременную помощь".

Андрей Воробьёв вручил областные награды коллективу медучреждения и сотрудникам. Знака Преподобного Сергия Радонежского удостоен заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Денис Аксенов. Врач является ассистентом кафедры неонатологии МОНИКИ им. Владимирского, автором более 10 научных статей в отечественных и зарубежных изданиях, имеет 2 изобретения. В 2016 году молодой специалист переехал из Курска, став участником губернаторской программы "Социальная ипотека".

"Мы всегда чувствовали вашу поддержку, Андрей Юрьевич, администрации города. Доктора, мои коллеги получали продуктовые наборы. Самое ценное - что мы могли позвонить в любое время дня и ночи любому руководителю и получить помощь. Спасибо огромное!", - сказала главврач медучреждения Наталья Алимова.

В перинатальном центре губернатор также вручил цветы и подарки молодым мамам.

Балашихинский роддом открыт 14 сентября 2016 года, он имеет статус перинатального центра 2 уровня. В структуре учреждения - стационар на 157 коек, женская консультация на 200 посещений в смену. Принято около 10 тыс. родов, оказана медпомощь более 23 тыс. пациентам. В центре работает отдел ЗАГС, где предоставляется комплексная услуга "Рождение ребенка". В 2018-м роддом удостоен международного звания ВОЗ и ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку".