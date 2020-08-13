Наводнение могло повредить ядерный объект КНДР
10:00 13.08.2020 Источник: Газета.Ru
Согласно спутниковым снимкам, недавнее наводнение в КНДР, предположительно, повредило насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене. Об этом информирует Reuters со ссылкой на американский аналитический центр.
Изучив спутниковые снимки от 6 августа, специалисты обнаружили резкое повышение уровня воды в реке Кулен, которая протекает рядом с ядерным комплексом.
Предполагается, что пятимегаваттный реактор, используемый для производства оружейного плутония, какое-то время не работает, а экспериментальный легководный реактор еще не запущен.
Эксперты отмечают, что при повторении такого наводнения потребуется остановить реактор. По их словам, насосы и трубопроводы внутри насосных станций — самое уязвимое место для реакторов. Газета.Ru
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