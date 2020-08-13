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Жителя Комсомольска-на-Амуре, который оставил в "Шереметьево" двоих сыновей, ограничили в родительских правах

10:05 13.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Суд ограничил в родительских правах жителя Комсомольска-на-Амуре, который оставил в московском аэропорту «Шереметьево» двоих сыновей. В сообщении на сайте прокуратуры говорится, что таким образом удовлетворено требование его бывшей жены. Кроме того, мужчина должен выплатить алименты на содержание детей.

Напомним, инцидент, который произошел в начале этого года, вызвал большой общественный резонанс. Виктор Гаврилов свою вину не признаёт. Он утверждает, что хотел вернуться за детьми после того, как найдет работу.  Эхо Москвы

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