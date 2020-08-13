0
0
36
НОВОСТИ

В Белоруссии спецназовцы выбросывают форму в мусорные баки

10:20 13.08.2020 Источник: Lenta.ru

В Белоруссии бывшие военные выбросили форму и знаки отличия из-за насилия со стороны силовиков во время протестов в республике. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

«Я давал присягу своему народу. Глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. И я не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома», — заявил автор первого ролика и выбросил форму спецназа в мусорный бак.

«Я давал присягу служить своему народу. Гордился тем, где я служил. Позор, позор всем, кто выполняет их приказы», — отметил второй бывший военный, затем снял форму и выбросил ее в окно.

Еще один участник флешмоба выбросил головной убор в мусорный бак на улице и закрыл его. Он заявил, что белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет.

Затем следует видео еще одного военного, который выбросил форму и заявил, что он принимал присягу о защите народа. «Мне стыдно, какой беспредел исходит от силовых структур и, особенно, Внутренних войск. И мне вдвойне стыдно, что я храню эту форму, как память о той клятве, которую я давал своему народу. Клятва была испорчена, эта форма мне больше не нужна», — заявил автор ролика.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 13.08.2020
Россия заплатит "огромную цену", если предлагала талибам деньги за убийство американцев - Помпео
0
24
10:05 13.08.2020
Жителя Комсомольска-на-Амуре, который оставил в "Шереметьево" двоих сыновей, ограничили в родительских правах
0
72
10:00 13.08.2020
Наводнение могло повредить ядерный объект КНДР
0
83
09:32 13.08.2020
Госсекретарь США не исключил введение санкций против Белоруссии
0
141
09:20 13.08.2020
Иран задержал иностранный корабль в международных водах - СМИ
0
172
09:05 13.08.2020
Россия вновь стала "чистым должником"
0
209
09:00 13.08.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 августа
0
191
08:40 13.08.2020
В Белоруссии уволились несколько известных ведущих государственных телеканалов и радиостанций
0
208
08:30 13.08.2020
На Сахалине зафиксированы самые худшие за последние 10 лет выловы горбуши - экологи
0
221
08:20 13.08.2020
Япония: Более 6 тыс. человек попали в больницу с тепловыми ударами, 10 умерли от жары за неделю
0
200

Возврат к списку