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Россия заплатит "огромную цену", если предлагала талибам деньги за убийство американцев - Помпео

10:32 13.08.2020 Источник: Газета.Ru

России придется заплатить «огромную цену», если сообщения о ее сотрудничестве с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане подтвердятся, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью, текст которого опубликован на сайте Госдепа.

«Мы сказали следующее: если русские предлагают деньги за убийство американцев или, если на то пошло, других жителей Запада, им придется заплатить огромную цену», — подчеркнул Помпео.

Он добавил, что о данной позиции Соединенных Штатов был проинформирован министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом госсекретарь отметил, что не комментирует вопросы, касающиеся американской разведки.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию.

При этом движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.  Газета.Ru

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