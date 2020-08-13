В России за сутки выявили 5 057 случаев заражения коронавирусом
11:00 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 057, общее число заразившихся достигло 907 758. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже двенадцатый день не превышает 0,6%.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 098. Согласно данным штаба, всего выздоровели 716 396 человек, что составляет 78,9% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 124 против 129 днем ранее, всего умерли 15 384 пациента. Доля умерших составляет 1,69% от общего числа заразившихся в РФ.
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